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İzmir'de 55 kaçak yakalandı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 55 kaçak yakalandı

07 Ekim 2017 21:34

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Urla ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 55 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Demirci Körfezi açıklarında tespit ettiği lastik bot içerisindeki bir grup kaçağı durdurdu. Bottaki, 32\'si Afgan, 6\'sı Suriyeli, diğerleri de Eritre, Irak, Angola, Somali, Togo ve Gambiya uyruklu olan 12\'si çocuk, 55 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. İstanbul\'dan karayoluyla İzmir\'e geldikleri tespit edilen kaçaklar, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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