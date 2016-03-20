İzmir'de 500 polisle operasyon; HDP'li yöneticiler dahil 20 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 500 polisin katılımıyla düzenlenen büyük operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu açıklandı. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aramalar sürüyor.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, İzmir'de Nevruz bahane edilerek molotof kokteyli, havai fişekli el yapımı patlayıcı kullanılarak eylem yapacakları ihbarı alınan şahısların yakalanması ve olayların önlenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla 28 kişi, 3 dernek ve 1 HDP temsilciliğine yönelik yapılan operasyondüzenlendi. Operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yakalanarak gözaltına alınanlar arasında HDP Buca İlçe Başkanı C. A., Konak İlçe Başkanı M.K. ile diğer ilçe başkanlıklarında görevli kişilerin de bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan operasyon kapsamında arama işlemleri devam ettiği de kaydedilirken, yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 89 adet fişek, Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu bez bayrak ile bazı dergi ve kitaplar ele geçirildi. Gözaltına alınanların işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedildi.

Adana'da 16 kişi gözaltına alındı

Adana Valiliği’nin 20 Mart Pazar günü HDP’nin Uğur Mumcu Meyda’nında yapmak istediği Nevruz kutlamaları için izin vermemesi ardından, kentin bazı mahallelerinde izinsiz gösteri yapılacağı bilgisine ulaşan polis, bu sabahın ilk saatlerinde operasyonu başlattı. Gösterilere katıldığı belirlenen kişilere ait çok sayıda adrese Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet Şube ile ilçelerin araştırma ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.