İzmir'de 500 polis ile PKK operasyonu: 16 kişi gözaltında

İzmir’in iki ilçesinde PKK’nın gençlik yapılanması YDG/H’ye yönelik 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve TOMA ekiplerinin desteğiyle Menemen ilçesinin Asarlık Mahallesi ile Torbalı ilçesinde "şafak" operasyonu düzenledi. Önceden belirlenmiş çok sayıdaki adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, polis helikopteri de destek verdi. Yaklaşık 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda bazı evlerin açılmayan kapıları 'koçbaşı' ile kırılırken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı.

Operasyonda, Asarlık'ta 8, Torbalı'da 8 olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda pompalı av tüfekleri, tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.