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İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İzmir'de 2.2 ile 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

02 Mayıs 2012 15:42

İzmir'de dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklükleri 2.2 ile 4.4 arasında değişen 30'un üstünde sarsıntı kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, dün saat 17.48'de kaydedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, yine merkez üssü İzmir Körfezi ve Foça olan büyüklükleri 2.2 ile 5 arasında değişen 45 deprem meydana geldi.

 

'İzmir bölgesinin büyük deprem için zamanı geldi'

 

9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Uluğ NTV'de şunları söyledi:

"Sarsıntıların meydana geldiği fay hattı yeni bir oluşum. 1983'ten beri bölgede milim milim incelemediğim sismik hat kalmadı. Doğu-Batı yönelimli bir fay hattına daha önce rastlanılmadı ve haritalarda da olmadı. Belki de eski bir oluşumu yeni farkettik. Kuzey Güney doğrultulu çok uzun bir fay, bu depremlerin meydana hat ona dik yönde bir hareket. Bu etkinlik Karaburun'u tetikleyebilir. Ama elbette bunu zamanla göreceğiz. Tarihte büyük depremler üretmişti, yenileri olabilir. Yunanistan'daki depremlerin İzmir ve çevresini etkileyeceğini daha önce de dile getirdim. Bölgede 12 tane irili ufaklı fay var. Bunlar son 2 bin yılda 7'nin üzerinde 20'ye yakın deprem üretmiş. Bu yüzden sadece İzmir Körfezi olarak değil bölge ile değerlendirmek lazım. Ama hangi fay üretir şimdilik bilemiyoruz. İzmir bölgesinin büyük deprem için zamanı geldi. 1688'deki son büyük depremin üzerinden 300 yıl geçti. Bu bölgenin faylarının deprem periyodu da yaklaşık 300 küsür yıldı ve bu zaman doldu."

 

İşte dün ve bugün İzmir'de meydana gelen depremler:

 

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Veriler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden alındı.

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