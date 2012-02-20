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İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de, merkez üssü Yeniçiftlik - Tire olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Şubat 2012 10:51

 

 
T24 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre, deprem saat 08.34'te, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde gerçekleşti.
 
İzmir'in Tire Kaymakamı Hüseyin Ergi, merkez üssü Yeniçiftlik köyü olan 4.4 büyüklüğündeki orta şiddetli depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.
 
Kaymakam Ergi, yaptığı açıklamada, saat 08.34'te meydana gelen depremin ardından köylerde can ve mal kaybının olup olmadığının araştırılmaya başlandığını belirtti. 
 
Ergi, ''İlk olarak Yeniçiftlik köyüyle iletişim kurduk. Ekipler orada inceleme yaptı. Jandarmalar köyleri geziyor. Bize ulaşan can ve mal kaybı yok'' dedi.

 

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