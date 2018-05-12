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İzmir'de 43 ton 10 numara yağ ele geçirildi

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde durdurulan bir kamyonet ile bir iş yerinde yapılan kontrolde, kaçak akaryakıt olarak satılmak istendiği belirtilen 43 ton '10 numara yağ' ele geçirildi

12 Mayıs 2018 19:22

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde durdurulan bir kamyonet ile bir iş yerinde yapılan kontrolde, kaçak akaryakıt olarak satılmak istendiği belirtilen 43 ton \'10 numara yağ\' ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışması sonucu Aliağa\'ya kaçak akaryakıt getirileceğini öğrendi. Jandarma ekipleri, kaçak akaryakıtın taşındığı A.Ç.\'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, \'10 numara yağ\' olarak bilinen bir miktar kaçak akaryakıt bulundu. Gözaltına alınan A.Ç.\'nin ifadesi sonrası, kaçak akaryakıtın üretim yeri olan iş yerine baskın yapıldı. Burada, N.Y. ve M.A. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri ve kamyonette yapılan aramalarda toplam 43 ton \'10 numara yağ\' ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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