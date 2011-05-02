-İZMİR'DE 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 2 KİŞİ ARANIYOR İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bazı şirketleri başta olmak üzere yapılan aramalarda 40 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin ise arandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı mali büro ekipleri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bazı şirketleri merkezli yapılan aramalarda, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Kuşadası Belediyesi bürokratlarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. Polis ekipleri, operasyonda, bilgisayar kayıtlarının kopyalarını alarak, çok sayıda belgeye el koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki arama ve bilgisayar kaydı kopyalamalarının yarına kadar sürmesi bekleniyor. Operasyonda, Didim, Turgutreis, Narlıdere ve Urla Belediyelerindeki ihalelerle ilgili bazı belgelere de el konulduğu öğrenildi. Öte yandan bazı personelin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli belgelere ve bilgisayara el konulduğu belirtildi. Gözaltındakilerin, ifadelerinin alınmasının ardından perşembe günü adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi. -KOCAOĞLU'NA YUMURTA ATMAK İSTEDİ- Bu arada LDP'nin İzmir milletvekili adaylarından olduğu bildirilen B.B, belediye önünde bir masanın üzerine çıkarak partililere hitap etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yumurta atmak isterken, sivil polisler tarafından engellendi. Partililerin tepki gösterdiği B.B, gözaltına alındı. Baklan'ın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.