T24 LogoT24 Logo
Gündem

İZMİR'DE 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 2 KİŞİ ARANIYOR İZMİR (A.A)

02 Mayıs 2011 22:48

-İZMİR'DE 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 2 KİŞİ ARANIYOR İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bazı şirketleri başta olmak üzere yapılan aramalarda 40 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin ise arandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı mali büro ekipleri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bazı şirketleri merkezli yapılan aramalarda, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Kuşadası Belediyesi bürokratlarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. Polis ekipleri, operasyonda, bilgisayar kayıtlarının kopyalarını alarak, çok sayıda belgeye el koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki arama ve bilgisayar kaydı kopyalamalarının yarına kadar sürmesi bekleniyor. Operasyonda, Didim, Turgutreis, Narlıdere ve Urla Belediyelerindeki ihalelerle ilgili bazı belgelere de el konulduğu öğrenildi. Öte yandan bazı personelin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli belgelere ve bilgisayara el konulduğu belirtildi. Gözaltındakilerin, ifadelerinin alınmasının ardından perşembe günü adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi. -KOCAOĞLU'NA YUMURTA ATMAK İSTEDİ- Bu arada LDP'nin İzmir milletvekili adaylarından olduğu bildirilen B.B, belediye önünde bir masanın üzerine çıkarak partililere hitap etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yumurta atmak isterken, sivil polisler tarafından engellendi.  Partililerin tepki gösterdiği B.B, gözaltına alındı. Baklan'ın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24