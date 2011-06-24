-İZMİR'DE 4 TUTUKLAMA İZMİR (A.A) - 24.06.2010 - İzmir'de milletvekili seçimleri kampanya döneminde terör örgütü lehine düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları, sözde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgüt liderinin posterlerini açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan Y.A. (22), E.Ö. (18), S.E. (18) ve O.Ç (19) ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 18 yaşın altındaki 8 kişi, İzmir Adliyesine götürüldü. Zanlılardan zihinsel ve işitme engelli O.Ç. ile S.E. savcılık sorgularının ardından, Y.A. ve E.Ö. ise tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeden serbest bırakıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Adliyeye götürülen 8 çocuktan ise 4'ü serbest bırakıldı, terör örgütü adına düzenlenen eylemlere katılarak polisi taşladıkları, kamu mallarına zarar verdiklerinin tespit edildiği öğrenilen M.K, A.B, S.E. ve E.K. tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seçim kampanyası döneminde, terör örgütü lehine izinsiz gösteri düzenledikleri, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarının Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde sözde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve terör örgütü elebaşısının posterlerini açtıkları iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan 8'i, yaşlarının 18'in altında olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti.