İzmir'de 4 kilo 935 gram kubar esrar ele geçirildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR’in Ödemiş İlçesi\'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 935 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D.\'nin Mescitli Mahallesi\'ndeki evinde esrar yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 25 kök hintkeneviri ile 4 kilo 935 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan H.D.\'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI