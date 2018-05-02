T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Menderes (İzmir), (DHA)- İZMİR'de merkez üssü Menderes ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3

02 Mayıs 2018 15:30

Menderes (İzmir), (DHA)- İZMİR\'de merkez üssü Menderes ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Mendres ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.38\'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, Seferihisar ve Selçuk ile Aydın\'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü ise Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MenderesDHARichterDepremBaşbakanlık AfetAcil Yönetimi Başkanlığı AFAD Deprem Dairesi BaşkanlığıYerinSarsıntı SeferihisarSelçukAydın KuşadasıBoğaziçiKandilli RasathanesiDeprem Araştırma EnstitüsüYeniköy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24