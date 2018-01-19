İzmir'de 33 ikiz ve 1 üçüz, karnelerini protokolün elinden aldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında, 850 bin öğrenci karne aldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, özel eğitim merkezinde, çocukların karne sevincine ortak olurken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de aynı okulda öğrenim gören 33 ikiz ile 1 üçüzün karnelerini verdi.

Konak ilçesindeki Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla karnelerini aldı. Karneleri öğrencilere İzmir Valisi Ayyıldız, dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile Konak Kaymakamı Mehmet Eriş\'in de ziyaret ettiği merkezde, öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi. İlk yarı yılın tüm öğrenciler ve eğitimciler adına güzel ve nitelikli geçtiğini belirten Yahşi, akademik anlamda başarılı; sportif, sanatsal ve kültürel anlamda ise öğrencilerin kendilerini geliştirdikleri dönemi geride bıraktıklarını kaydetti. Karne törenini özel eğitim okulunda yapmayı tercih ettiklerini belirten Yahşi, \"Özel eğitim alan öğrencilerimizin hayatın içindeki karşılığını göstermek istedik. İzmir\'de 850 bin öğrencimiz karne aldı. Çocuklarımıza tatilde dinlenmenin yanı sıra sinema ve tiyatroya giderek arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirmelerini diliyorum\" dedi.

4 ÖZEL EĞİTİM OKULU DAHA AÇILACAK

Son yıllarda, İzmir\'deki özel eğitim öğrencisi sayısının arttığını dile getiren Yahşi, yaklaşık 4 bin özel eğitim öğrencisine, 23 yaş üzerindekiler de dahil olmak üzere halk eğitim kursları aracılığıyla destek verdiklerini söyledi. Hiçbir özel öğrencinin evde aileleriyle baş başa kalmalarını istemediklerini anlatan Yahşi, yeni dönemde 4 özel eğitim okulu açılacağını da bildirdi. Yahşi, \"Özel eğitimdeki öğrencilerimizi sabah ücretsiz olarak servisle evlerinden alıp, öğlen yemeklerini yedirip, eğitimlerini verdikten sonra evlerine bırakıyoruz. İzmir\'de bir tane dahi eğitim almayan özel öğrencimiz olmasın istiyoruz. Aynı zamanda hastanede tedavi gören çocuklarımızın da eğitim hakkını veriyoruz\" diye konuştu.

İKİZLERİN KARNE SEVİNCİ

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, daha sonra 33 ikiz ile 1 üçüzün bulunduğu Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Ortaokulu\'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Toplam 1400 öğrencinin eğitim aldığı okulda, birlikte karne alan ikiz kardeşler, ayrı mutluluk yaşadı. Tüm kardeşlere hem karnelerini hem de başarı belgelerini veren Yahşi, çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenen velilere de teşekkür etti. Yahşi, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tek ve çift yumurta ikizlerinden oluşan 69 öğrenciyle ilgili okulun Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmesi için başvuru sürecine destek verdiklerini söyledi.

Karnelerini birlikte alan Işık- Işıl Hışım kardeşler, tüm eğitim hayatlarını birlikte geçirdiklerini söyleyerek, arkadaşlarının da öğretmenlerinin de zaman zaman kendilerini karıştırdığını belirtti. Kıyafetlerindeki farklılıkları sayesinde birbirlerinden ayrıldıklarını anlatan Işık Hışım, kendisinin gözlük kullandığını ve bu sayede ayırt edildiğini söyledi. Anaokulu öğrencisi iki minik Ada- Irmak Oruç kardeşler ise birlikte çok mutlu olduklarını belirterek, karıştırıldıkları zaman kızmayıp, güldüklerini söyledi.

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