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İzmir'de 316 göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de jandarmanın son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 316 göçmen yakalandı

02 Mayıs 2018 18:00

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de jandarmanın son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 316 göçmen yakalandı. Göçmenler üzerinden insan tacirliği yapan 5 şüpheli de tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışması kapsamında son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda 316 göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 5 organizatör de gözaltına alınırken, 2 otomobil, 1 minibüs ile 35 can yeleği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu çoğunluğu Suriye uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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