T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de 30 hektar kül oldu; bir köy boşaltıldı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 tane amfibi uçak, 10 helikopter, 40'a yakın arazöz yangına müdahale etti

04 Ağustos 2016 00:39

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

hürriyet'in haberine göre; saat 15.00 sıralarında Yeni Orhanlı köyü Kıryakası mevkiinde orman kenarında evi olan bir kişi, iddiaya göre mangal yaktı. Mangaldan otluk arazide yangın çıktı. Söndürülemeyen yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Kocadağ ile Çamalanı mevkiilerinde etkili olan yangın, Menderes ilçesinin Deli Ömerli köyü, Küner köyü, Tahtalı Barajı ve Gümüldür Mahallesi’ne doğru ilerledi. 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 tane amfibi uçak, 10 helikopter, 40'a yakın arazöz, yer işçileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Havanın kararması ile havadan müdahale dururken, yerden söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor. Yanan alanın bir kısmında alevlerin kontrol altına alındığı, şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. 

Yangın nedeniyle 15 hanelik Eski Gümüldür köyü boşaltıldı. Yangında 14 köylünün zeytin bahçesinin de yandığı öğrenildi.

ETİKETLER

izmirgümüldürorman yangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24