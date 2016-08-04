İzmir'de 30 hektar kül oldu; bir köy boşaltıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



hürriyet'in haberine göre; saat 15.00 sıralarında Yeni Orhanlı köyü Kıryakası mevkiinde orman kenarında evi olan bir kişi, iddiaya göre mangal yaktı. Mangaldan otluk arazide yangın çıktı. Söndürülemeyen yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Kocadağ ile Çamalanı mevkiilerinde etkili olan yangın, Menderes ilçesinin Deli Ömerli köyü, Küner köyü, Tahtalı Barajı ve Gümüldür Mahallesi’ne doğru ilerledi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 tane amfibi uçak, 10 helikopter, 40'a yakın arazöz, yer işçileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Havanın kararması ile havadan müdahale dururken, yerden söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor. Yanan alanın bir kısmında alevlerin kontrol altına alındığı, şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle 15 hanelik Eski Gümüldür köyü boşaltıldı. Yangında 14 köylünün zeytin bahçesinin de yandığı öğrenildi.