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İzmir'de, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

11 Aralık 2018 18:45

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde durdurulan TIR\'da yapılan aramada, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Karaçam yakınlarında şüpheli bir TIR\'ı durdurdu. Yapılan aramalarda, valizlerin içine saklanan 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. TIR şoförüyle yanındaki şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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