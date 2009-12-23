İzmir'de 3 türk casus gözaltına alındı

İzmir´de casusluk faliyetinde bulunduğu önesürülen üç kişi İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, yabancı bir ülke adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları ileri sürülen 3 Türk vatandaşı yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri üçü de Türk olan ve casusluk faliyetinde bulunduğu önesürülen üç kişiyi sorgulamaya aldı.



İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, konuyla ilgili şu an açıklama yapılmayacağını kaydetti.