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İzmir'de 3 türk casus gözaltına alındı

23 Aralık 2009 19:10

İzmir´de casusluk faliyetinde bulunduğu önesürülen üç kişi İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, yabancı bir ülke adına  casusluk faaliyetlerinde bulundukları ileri sürülen 3 Türk vatandaşı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri üçü de Türk olan ve casusluk faliyetinde bulunduğu önesürülen üç kişiyi sorgulamaya aldı.

İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, konuyla  ilgili şu an açıklama yapılmayacağını kaydetti.

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