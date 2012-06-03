İzmir'de 3 ses bombası patlatıldı

İzmir'in Bornova İlçesi’nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 10’ar dakika arayla, özel bir öğrenci yurdunun önü ile 2 alışveriş merkezi olmak üzere 3 ayrı noktada ses bombası atıldı.



Mevlana Mahallesi’nde 1776 Sokak üzerindeki özel bir öğrenci yurdunun bitişiğindeki arsada, daha sonra 1719 Sokak’taki üzerindeki alışveriş merkezi, son olarak 1729 Sokak üzerindeki alışveriş merkezinin önünde 10’ar dakika arayla patlamalar oldu. Saat 23.45 sıralarında gelmeye başlayan ihbarlar üzerine 3 ayrı noktaya giden uzman ekipler, bölgede araştırma başlattı. Saatin geç olması nedeniyle ölüm ya da yaralanma olmayan patlamalarda 2 alışveriş merkezinin camları kırıldı.

Uzman ekiplerin ilk incelemesinde atlamaya ses bombalarının neden olduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ses bombasını bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.