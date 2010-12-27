-İZMİR'DE 3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ İZMİR (A.A) - 27.12.2010 - İzmir'in Konak ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında, arsanın bitişiğindeki 3 katlı bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alınan bilgiye göre, 266 Sokak'taki arsada, bina inşası için iş makinesiyle yürütülen temel kazma işlemi sırasında, bitişikteki 3 katlı binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alırken, binadaki evlerde yaşayan Dikbaş ve Kok ailelerinden kimsenin içeride bulunmadığı, enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Komşu ziyaretinden dönüşünde evinin bir bölümünün çöktüğünü gören ve şoke olan Gülşen Dikbaş, AA muhabirine, temel kazısı sırasında daha önce evlerinde çatlaklar oluştuğunu ve konuyu müteahhide ilettiklerini anlattı. Dikbaş, öğle saatlerinde çatlakların daha da genişlediğini fark edince yeniden müteahhitle konuştuklarını kaydederek, ''Gerekli önlemleri aldığını söyleyerek çalışmayı devam ettirdi. Olay sırasında çocuğum okulda, eşim işte, ben de ziyaretteydim. Üst katta oturan kardeşim Fatih Kok, eşi ve çocuğu da evde değildi. Evde bulunan bir kişi olsaydı, bu beton yığınının altından sağ çıkmazdı, yaşamamız büyük şans. Müteahhitten tedbir almaması ve uyarılarımızı dinlememesi nedeniyle şikayetçi olacağız'' dedi. Firma yetkilisi ve iş makinesi operatörünün ifadelerine başvurulmak üzene polis merkezine götürüldükleri bildirildi.