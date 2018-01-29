İzmir'de 280 sanıklı FETÖ davasında 178 sanık için mütalaa verildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in bir numaralı sanık olduğu, 147\'si tutuklu 280 kişi hakkındaki davada, savcı, 178 sanık hakkında kısmi mütalaa verdi. Savcı; sanıklardan 25\'i için \'Anayasa\'yı ihlal\' ve \'Cumhurbaşkanına suikast girişimi\' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, 122\'sine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 31 sanık için de \'terör örgütü üyeliği\' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü\'ndeki salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı. Savcı, 178 sanık hakkındaki 1267 sayfalık kısmi mütalaanın tamamlandığını belirtti. Savcı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski kurmay başkanı korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, Çiğli 2. Ana Jet Üssü\'ndeki eski komutanlardan albay Ramazan Elmas\'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında, \'Anayasa\'yı ihlal\' ve \'Cumhurbaşkanına suikast girişimi\' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Savcı ayrıca, tutuklu sanıklar, \'Şapka\' kod adıyla gizli tanık olarak örgüt yapılanması hakkında bilgi veren ve daha sonra kimliğini açıklayan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı eski kurmay başkan vekili albay Hakan Bıyık, gizli tanık \'Kuzgun\' olarak ifade veren ve kimliğini açıklayan tutuklu sanık eski amfibi deniz piyade tugay komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, darbe girişimi sırasında Manisa ve İzmir\'de sözde \'sıkıyönetim komutanı\' olarak görevlendirilen Ege Ordu Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi momutanı tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Ege Deniz Bölge komutanı tuğamiral Süleyman Manka\'nın da aralarında bulunduğu 122 sanık için, \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

Duruşma savcısı, NATO Kara Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Salih Sevil, Ulaştırma Personel ve Eğitim eski komutanı tümgeneral Mustafa İlter\'in de aralarında bulunduğu 31 sanığın da \'terör örgütü üyeliği\' suçundan 7.5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ve avukatlarına, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için bir hafta süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



FOTOĞRAFLI