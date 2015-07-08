İzmir'de 214 tüfek ele geçirildi!

İzmir'de, TSE standartları dışında av tüfeği satan şahısın evine düzenlenen baskında 214 ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele gerçirildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, Konya'da TSE standartları dışında üretilen av tüfeklerini 200 liraya satın alan bir kişinin, bu silahları İzmir'de 300 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarda sattığı ve av tüfeklerini kuru sıkıdan bozma tabancalarla takas ettiği bilgisine ulaştı.

Bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.Ç'yi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramada ise 214 ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.Ç, "Silah-mermi alım satımı, aracılık etme, müşteri bulma, alım-satımdan komisyon alma, nakletme, bulundurma" suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.