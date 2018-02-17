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İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, İzmir'de 2017 yılında doğan bebekler için en çok tercih edilen isim, erkeklerde 'Eymen', kızlarda ise 'Defne' oldu

17 Şubat 2018 12:07

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, İzmir\'de 2017 yılında doğan bebekler için en çok tercih edilen isim, erkeklerde \'Eymen\', kızlarda ise \'Defne\' oldu.
TÜİK\'in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını baz alarak açıkladığı verilere göre, 2017 yılında İzmir\'de doğan erkek bebeklere en çok \'Eymen\', kızlara ise \'Defne\' ismi verildi. İzmir\'de, Eymen\'de sonra en çok tercih edilen erkek isimleri sırasıyla Emir, Çınar, Yusuf ve Deniz olurken, kızlarda da Defne\'den sonra en çok tercih edilen isimler Zeynep, Elif, Eylül ve Duru oldu.
Türkiye genelinde 2017 yılı içerisinde doğan bebeklere verilen isimlerde kızlarda en çok Zeynep, erkeklerde ise Yusuf tercih edildi. Zeynep ismini, Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar izledi. Erkek bebeklere en çok \'Yusuf\' ismi kondu. Yusuf\'u Eymen, Ömer, Emir ve Miraç isimleri takip etti.

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