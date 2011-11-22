İzmir'de 20 bin işçi '42 gözaltı'ya eylemle cevap verecek

T24 - Polis baskını ve gözaltılarla sarsılan Büyükşehir Belediyesi’nde iş bırakma eylemi başladı. Egedesonsoz.com internet haber sitesinin haberine göre; otobüsler dahil tüm hizmetler durduruldu. Sendikalar eylem kararı aldığı bildirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne baskın: 42 gözaltı





İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun şokuyla güne uyanan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları operasyona tepki olarak işleri yarım gün durdurma kararı aldı. Memur ve işçi sendikalarına mensup 20 bini aşkın çalışan yarım gün iş bıraktı.



Saat 12.00 itibariyle resmen başlayan iş bırakma eyleminde otobüsler dahil öğleden sonra Büyükşehir Belediyesi’nin tamamı iş bırakacak. Buna ilişkin ilk açıklama sendikalardan geldi. Ege Bölge Temsilcisi dahil 6 üst düzey yöneticisi tutuklanan işçi sendikası DİSK ve memur sendikası Tüm Bel-Sen üyelerine mesaj geçerek, öğle tatilinden sonra işe gitmemelerini istedi. İlk etapta ulaşım ve acil hizmetler hariç kararı alan sendikaların daha sonra ulaşımda da yavaşlatma kararı aldığı kaydedildi.

Otobüs seferleri duracak



Operasyonda üst düzey tüm yöneticileri gözaltına alınan ESHOT çalışanları otobüs seferberini durdururken vapur ve metro seferlerinin de durabileceği açıklandı.





Saat 15:00'te Büyükşehir önünde eylem var



Büyükşehir çalışanları operasyon nedeniyle iş bıraktıktan sonra saat 15.30 gibi belediye önünde tepki eylemi düzenleyecek. Eyleme CHP örgütlerinin de katılması bekleniyor.





Sendikalar da eylem kararı aldı



Tüm- Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Yaşar Gül, Büyükşehir bünyesinde çalışan sendikalı memurlar ile ilgili olarak gün boyu iş bırakma kararı aldıklarını ve destek için belediye binası önünde bekleyeceklerini söyledi. İş bırakma eylemine gerekçe olarak da, personelin başında bir üst amir kalmaması gösterildi





