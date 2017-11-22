T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de 2 grup arasında silahlı çatışma; 1 ölü, 2 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı

22 Kasım 2017 10:33

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı.
Olay, dün gece Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamuran Ülker ve Recep Ülker\'in içinde bulunduğu otomobille giderken Ümmet Hüseyin Karaca yönetimindeki 35 HD 0774 plakalı, içerisinde 26 yaşındaki Mustafa Gök ve Eren Gök\'ün de bulunduğu otomobille karşılaştı. Aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup birbirlerine tabancayla ateş açtı. Otomobil sürücüsü Karaca\'nın vücuduna kurşun isabet etmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vücuduna kurşun isabet eden sürücü Karaca\'nın öldüğünü belirledi. Yaralılar; Mustafa Gök ve Eren Gök ise, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.
Polis, olaydan otomobil ile kaçan Kamuran Ülker ve Recep Ülker\'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAHüseyin KaracaOlayEski Havaalanı CaddesiHDMustafa Gök ve Eren GökAralarındaOtomobilKaracaYaralılar; Mustafa GökEren GökBölge Eğitim HastanesiBuradaPolisKamuranEmniyet Müdürü Hüseyin Aşkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24