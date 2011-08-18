-İzmir'de 1956 şişe sahte içki ele geçirdi İZMİR (A.A) - 18.08.2011 - İzmir'in Eşrefpaşa semtinde kaçak içki imal edilen depoya düzenlenen operasyonda, bir bölümü kamyonete yüklenmiş 1956 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Eşrefpaşa semtindeki bir binanın alt katında yemek imalathanesi görünümünde çalışan iş yerinde şüpheli üretim yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı. Polis, iş yerini çalıştıran kişinin 2007 yılında ''sahte içki imal etmek'' suçundan tutuklanan ve 4,5 ay cezaevinde kalan C.A. olduğunu belirleyince, çalışanları takibe aldı. İş yerinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda bir bölümü Marmaris'e gönderilmek üzere kamyonete yüklenmiş sahte bandrollü 1956 şişe içki ele geçirdi. Ayrıca depoda 500 litre kapasiteli tank ve içerisinde 75 litre alkol, bidonlarda 200 litre alkol, boş şişe ve kapakları, votka etiketleri ile etiket takımları bulundu. Sahte içkiyi imal ettiği ileri sürülen ve aynı suçtan sabıkası bulunan C.A. ile yanında çalışan T.G. ve S.N. gözaltına alındı. Üzerinde sahte kimlik ele geçirilirken T.G'nin, ''sahte evrak düzenlemek'' suçundan arandığı belirlendi. Sorgularında ''ilk imalatlarında'' yakalandıklarını savundukları öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.