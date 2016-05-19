İzmir'de 19 Mayıs kutlamaları iptal edildi

İzmir'de belediyeler Hakkari'den dört şehit haberinin gelmesi üzerine 18 mayıs akşamı ve 19 Mayıs'da düzenlenen etkinliklerin eğlence, konser bölümlerini iptal etti.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Karşıyaka Belediyesi 18 Mayıs akşamı Şebnem Ferah'ın sahne alacağı, Karşıyaka Arena'nın adının Atatürk olarak değiştirilmesi nedeniyle yapılacak etkinlikleri, birkaç saat kala iptal etti. Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bugün yapılacağını duyurduğumuz Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu İsim Verme Töreni ve Şebnem Ferah Konseri'ni, Hakkari'de gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan ve yaralanan vatan evlatlarımızın acısıyla ileri bir tarihe erteliyoruz" denildi.



Buca Belediyesi de bu akşam (perşembe) saat: 20.30'da yapılacağını duyurduğu Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Orkestra Allegra konseri ve Giselle Tavilson Şov'u iptal ettti. Buca Belediyesi aynı gerekçeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın (Perşembe) Buca Gölet'te yapılacağını duyurduğu balon - ışık şov, gençlik partisi ve Seksendört Konseri'ni de iptal etti.



Büyükşehir Belediyesi de Gündoğde Meydanı'nda 19 Mayıs'ta yapacağı Gençlik Şöleni'ni iptal etti.



Menderes Belediyesi de Cuma günü gerçekleştireceği Çiçek Festivali'ni iptal etti.