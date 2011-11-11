İzmir'de 1725 binanın sadece 61'i sağlam çıktı

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm için pilot bölge seçtiği İzmir'de testten geçen 1725 binanın sadece 61'i iyi durumda çıktı.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van depreminin ardından İzmir’i kentsel yenilemede pilot bölge ilan edince gözler kentteki binalara çevrildi.



İzmir Valiliği’nin deprem senaryolarını belirlemek, kentteki binaların durumunu saptamak amacıyla iki yıl önce Karşıyaka Alaybey, Bayraklı Manavkuyu ve Karabağlar Basın Sitesi’nde yaptığı çalışmanın sonuçları ürkütücü.



İlgili belediyelerin imar müdürlükleri, İnşaat Mühendisleri Odası ve Valilik işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmada taranan 1490 bina yaşı, taşıyıcı sistemleri, beton ve çelik sınıfları incelenerek “İyi”, Orta” ve “Kötü” olarak 3 ayrı kategoriye ayrıldı.



Haberturk'ün haberine göre, çalışma sonucunda ortaya 1490 binadan sadece 39’unun iyi durumda, 777 binanın orta, 674 binanın ise kötü durumda olduğu ortaya çıktı. “Orta” çıkan binaların sahiplerine binaların detaylı beton testlerinden geçirilmesi ve bu test sonucunda bir güçlendirmeye ihtiyaç bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiği bildirildi. “Zayıf” binaların ise güçlendirmeyle kurtulma şanslarının mümkün görülmediği, yıkılıp yerine yenisinin yapılması görüşü bildirildi.



Bornova Belediyesi Deprem Etüt Merkezi ise vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çok düşük bir ücretle binaların depreme dayanıklılığını test etti. Yeni kurulan bu merkez 100 binayı deprem incelemesinden geçirdi. Binaların yüzde 10’u iyi durumda çıktı. 80 bina orta seviyede, 10 bina da çok kötü durumda çıktı.



Deprem konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kurulan Bayraklı Deprem Etüt Merkezi (BAY-DEM) ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 120 binayı inceledi. Yaklaşık 1500 daireyi kapsayan 120 binanın incelenmesinde de sonuç farklı çıkmadı. 12 bina iyi durumda, 30 bina kötü durumda diye sınıflandırıldı. 78 binanın da orta seviyede olduğu kaydedildi. Gerek valilik, gerek Bornova Belediyesi Deprem Etüt Merkezi gerekse de BAY-DEM tarafından yapılan incelemelerde bina sayısının az görünmesine karşın dairelerin de sayılması halinde bu sayının on binleri aşacağı belirtildi.

Kamu binları çürük çıktı



Öte yandan BAY-DEM tarafından yapılan incelemeler, kamu binalarının güçlü olmadığı yönündeki değerlendirmeleri de doğru çıkardı. BAY-DEM tarafından yapılan başvuru çerçevesinde kentin çeşitli bölgelerinde incelenen 15 kamu binasının tamamı “yıkımı gerektiren” kötü durumda çıktı.