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İzmir'de 17 bin 557 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 442 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlardan 5'inin PKK, 19'unun FETÖ'ye üye olmakla suçlandığı kaydedildi

13 Şubat 2018 18:39

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Şubat tarihleri arasında kent genelinde kimlik kontrolü ve denetim yaptı. Toplam 17 bin 557 kişinin kimlik sorgusunu yapan polis ekipleri farklı suçlardan aranan 442 kişiyi gözaltına aldı.

Polislerin yaptıkları aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 132 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek ve bunlara ait 17 fişek, 295 gram esrar, 9.5 gram kokain, 59 uyuşturucu hap, 37 paket kaçak sigara ve 59 şişe kaçak içki bulduğu belirtildi.

İzmir polisinin gözaltına aldığı kişilerden 5’nin PKK, 1’inin IŞİD, 19’unun de FETÖ üyesi olmakla suçlandığı kaydedildi. 

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