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İzmir'de 150 yıllık tarihi bina çöktü

Binanın yıkıldığı anda sokağın boş olması olası faciayı önledi

24 Ocak 2017 00:08

İzmir’in Tarihi Kemaraltı Çarşısı’nda bulunan tarihi binalardan biri daha bakımsızlık nedeniyle çöktü. Zemin kattaki dükkanda çalışan demirci ustası Özdemir Erol ise son anda binadan çıkarak yıkıntının altında kalmaktan kurtuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 150 yıllık 2 katlı bina çöktü. Yıkılma tehlikesine karşı sac malzeme ile önlem alınan bina daha fazla dayanamadı. Binanın yıkıldığı anda sokağın boş olması olası faciayı önledi. Yıkılan binanın altında 15 yıldan bu yana dükkanı bulunan demirci ustası Özdemir Erol kendisini dışarı atarak mucize kabilinden kurtuldu. Binanın bulunduğu 800 sokaktaki esnaf binanın sahipleri tarafından kaderine terk edildiğini, yıkılmaması için sac malzemelerle önlem alındığını, bunun da kar ve yağmur karşısında fazla dayanamadığını söyledi.

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