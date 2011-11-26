İzmir'de 15 kişi daha serbest bırakıldı

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki operasyonda gözaltına alınan 15 kişi daha serbest bırakıldı. Böylece 4 gün önce başlayan operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 11'i tutuklanırken, 33'ü serbest kaldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 21 Kasım günü gözaltına alınan 44 kişiden 19'u daha sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.



İfadesi alınan zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken 15'i tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi.



Hakim karşısına çıkan 15 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeden çıkan karar dışarıda bekleyen yakınlarını ve mesai arkadaşlarını sevince boğdu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, mahkemeden çıkacak kararı heyecanla bekledi. Karar açıklandığında gergin bekleyiş yerini sevince bıraktı.





