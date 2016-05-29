T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de 149 polis kadına şiddet uyguladığı için açığa alındı

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, görevdeki 2.5 yılını anlattı

29 Mayıs 2016 16:22

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, görevde bulunduğu 2,5 yılda 149 polisin evinde kadına şiddet uyguladığı için açığa alındığını söyledi.

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, görevdeki 2.5 yılını anlattı. Habertürk’e konuşan Uzunkaya; terör saldırılarının önlenmesine ilişkin “Son dönemlerde aldığımız yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra, duyarlı vatandaşlarımızın da büyük payı var” dedi. Uzunkaya, telefon dolandırıcılığından kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar çalışmalarını özetle şöyle anlattı:

“Geçen yıl İzmir'de telefon dolandırıcılarına 500'e yakın kişi, 13 milyon lira kaptırdı. ‘Arayan dolandırıcıya küfret kapat' dedim, tepki gösterdiler. Her türlü uyarıya rağmen bu hastalığın pençesine düşmeye hazır on binlerce kurban varken, ‘Bu sülüklere teşekkür edin' mi deseydim? Hayatında hiç küfretmemişsen dediğimi yapma. Telefonu dolandırıcının yüzüne kapat. Yeter ki kapat… Bir insanın ömür boyu biriktirdiği parayı tanımadığı birinin telefonuyla nasıl çöp kutusuna bıraktığını anlayamıyorum. Dolandırılmakta olan kişiye resmi polis gönderiyorum. Ona güvenmiyor, yüzünü görmediği dolandırıcıya inanıyor. İzmir'in hırsızlık suçlarını aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının üstünde; % 35 civarında. Göçmen kaçakçılığına ilişkin geçen yıl 650 organizatörü yakaladık, 350'si tutuklandı. 2013'ten bu yana 149 polis memuru hakkında, eşine şiddet uyguladığı için adli ve idari işlem yaptık, açığa aldık.”

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında gazetecilere verdiği bir demecinde eşine veya kız arkadaşına şiddet uygulayan 45 polisin açığa alındığını duyurmuştu. Müdür Uzunkaya’nın son açıklamasına göre son bir yılda 104 polis eşine şiddet uyguladığı için açığa alındı.

ETİKETLER

Sami Selçukİzmirpoliskadına şiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24