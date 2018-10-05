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İzmir'de 14 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

05 Ekim 2018 14:46

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik dernekler ana dosyası soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli Mersin ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları, ayrıca kapatılan Bank Asya\'da hesapları bulunduğu, yine kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan dernek ve sendikalara üye oldukları, örgüte bağlı şirketlerde çalıştıkları da saptandı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği belirtildi.

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