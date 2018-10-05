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İzmir'de 14 kişi hakkında 'FETÖ' 'den gözaltı kararı

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

05 Ekim 2018 15:04

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ/PDY' 'ye yönelik dernekler ana dosyası soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli Mersin ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, ayrıca kapatılan Bank Asya'da hesapları bulunduğu, yine kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan dernek ve sendikalara üye oldukları, örgüte bağlı şirketlerde çalıştıkları da saptandı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği belirtildi. (DHA)

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