İzmir'de 13 Gezi Parkı eylemcisi tahliye edildi

Gezi Parkı eylemleri sonrası yürütülen operasyonlarda tutuklanan 48 kişiden 13'ü tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, operasyonlarda tutuklanan kişilerin avukatları, tutukluluk halinin yeniden değerlendirilmesi için nöbetçi mahkemeye başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen mahkeme, tutuklu 48 kişiden 13'ünün tahliyesine karar verdi.

İzmir'de daha önce bu kapsamda gerçekleştirilen 4 operasyonda 57 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilenlerden 48'i tutuklanmıştı. Bu kararla Gezi Parkı eylemleriyle ilgili İzmir'deki tutuklu sayısı 35'e düştü.