İzmir'de 11 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, polisin göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen B.T. (50), Ç.K. (27), Ü.K. (43), R.K. (28), F.K. (31), Ş.D. (34), A.D. (42), F.Y. (37), H.T. (31), M.Y. (31) ve S.S. (30) sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Son bir hafta içerisindeki operasyonlarda 88 kaçak göçmen yakalanırken, 41 can yeleği, 19 şambrel can simidi ve 4 şişirme pompası ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, İzmir\'de göçmen kaçakçılığı suçundan 2017 yılında 27, 2018 yılında ise bugüne kadar 53 organizatörün yakalandığı belirtildi.