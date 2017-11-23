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İzmir'de 1 kişinin öldüğü, silahlı çatışmayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca'nın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili olarak, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 2 kişi gözaltına alındı

23 Kasım 2017 10:33

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca\'nın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili olarak, Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, önceki gece Eski Havaalanı Caddesi\'nde maydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan iki grup, otomobilleriyle giderken yolda karşılaştı. Tabancaların ateşlendiği olayda, 35 HD 0774 plakalı otomobilin sürücüsü Ümmet Hüseyin Karaca vücuduna isabet eden kurşunla öldü. Ağır yaralanan Mustafa Gök ve Eren Gök, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, başlattığı soruşturma kapsamında İzmir\'de 2 kişiyi yakalarak gözaltına aldı. Olayla bağlantısı tespit edilen 2 kişinin Bodrum\'a kaçtığı tespit edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin isteği üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 30 yaşındaki E.E. ve ve 32 yaşındaki K.Ü.\'nün, E.E.\'nin babasının Dereköy Mahallesi\'ndeki evinde olduğunu tespit eden ekipler bölgeye geldi. Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na kaçmayı planladıkları belirtilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen E.E. ve K.Ü., buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir\'e gönderilecek.

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