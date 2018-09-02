İzmir'de, '1 Eylül Dünya Barış Günü' kutlandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, \'1 Eylül Dünya Barış Günü\' için toplanan grup, dünya üzerinde yaşanan savaşları ve bu savaşları doğuran etkenleri protesto etti.

Alsancak\'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde toplanan ve aralarında DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın ve HDP İzmir Eş Başkanı Semra Uzunok\'un da olduğu yaklaşık 50 kişilik grup, 1 Eylül Danya Barış Günü\'nü kutladı. \'Savaşa hayır, barış hemen şimdi\' sloganları atan grup adına basın açıklamasını Melih Yalçın okudu. Barışın, uğruna mücadele edilip kazanılması gereken politik bir mücadele başlığı olduğunu belirten Yalçın, \"Barışı yaşadığımız ülkede ön koşulsuz olarak herkes için talep etmek, komşu ülke halkları başta olmak üzere tüm halklarla barış içinde yaşanmasını istemek ve kendi ülkemizde eşit, demokratik, özgür ve barış içinde yaşamak için mücadele etmek insan olmanın şartıdır. Emperyalistlerin baş temsilcisi ABD ve bugünkü sözcüleri Trump için barış, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın her bölgesinde sömürü ilişkilerini sürdürebildikleri, yatırımlarını garanti altına aldıkları, savaş ve çatışmalarla halkları birbirine kırdırdıkları, enerji başta olmak üzere bütün yer üstü ve yer altı zenginliklerine el koyabildikleri ve buna kimsenin ses çıkarmadığı bir düzende at koşturabilmektir. ABD ve emperyalizm için barış, yüz milyonlarca yoksulun kaderine razı edildiği, emperyalizm işbirlikçisi yerel iktidarlar aracılığıyla sömürü düzeninin devam ettirilmesidir\" dedi. Yalçın, savaşlarda ve çatışmalarda hayatını kaybeden milyonlarca insanın anısı önünde saygıyla eğildiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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