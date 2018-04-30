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İzmir yolunda kamyonet, tur otobüsüne çarptı: 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 10 yaşındaki Yağmur'un durumu ağır

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

30 Nisan 2018 12:20

İzmir Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile bir tur otobüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 10 yaşında bir çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Karabulut yönetimindeki kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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