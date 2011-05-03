İzmir ve Kuşadası belediyelerine BASKIN: 40 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

T24-

CHP'li Yüksel: Arama seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik

Arama sürüyor

Başkan Kocaoğlu: Sakin olalım





Kocaoğlu'na yumurta atmak istedi

Aramalar büyükşehir belediyesi ile sınırlı değil

40 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kuşadası Belediye'sindeki arama



Ertuğrul Günay: Baskından rahatsızlık duyuyorum

Karabağlar Belediyesi'ndeki arama

Sendikalı işçilerden başkana destek

"Kılıçdaroğlu ile görüşmedim"



Aziz KocaoğluCHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki aramayla ilgili olarak, ''Büyük ölçüde seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik arama, Türkiye'de uzun zamandan beri uygulanan bir korku, yıldırma ve baskı altına alma anlayışı gibi geliyor'' dedi.Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaretinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bilgi almak için belediye geldiklerini belirterek, ''Türkiye'de yasalara uyma açısından en dikkatli belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizzat bakanlıklardan da önemli övgü almış, örnek gösterilmiş bir belediyedir. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesine güveniyoruz. Aziz Kocaoğlu'nu ziyarete geldik, gelişmelerle ilgili bilgi alacağız'' dedi.Arama işleminin seçime 40 gün kala yapıldığını hatırlatan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Büyük ölçüde seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik arama, Türkiye'de uzun zamandan beri uygulanan bir korku, yıldırma ve baskı altına alma anlayışı gibi geliyor. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Demokrasinin, barışın kenti İzmir'deki özgürlüklerin, barış ve demokrasinin bütün Türkiye'de olmasını istiyoruz. Bunun için İzmir'i hep örnek gösteriyoruz. O nedenle belki 'İzmir'den başlayan seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir baskı olabilir' diye düşünüyoruz. Bunu, siyasi etiğe, siyasi ahlaka uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz. Bu tür baskıların, İzmir'de hep aksine sonuç verdiğini biliyoruz. İzmirlinin tam tersine gerek İzmir'deki namuslu yerel yöneticilerimize, gerekse CHP'ye daha çok sahip çıkacaklarına inanıyorum. Çok büyük bir infial var. Örgütlerimiz de ciddi bir infial halinde, biz kendilerini yatıştırıyoruz. Bu konuda operasyonu yönetenler tarafından da İzmir kamuoyuna ve bize de derhal bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Konuyla ilgili bir şey bilmiyoruz.''Aramanın belediyenin bir biriminde devam ettiği, Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Emniyet yetkilileriyle başkanlık katında oturduğu öğrenildi. Belediye yetkilileri, açıklamanın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiğini belirtti.Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Sarayı'na gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mali büro ekipleri, bazı birimlerde arama yapmaya başlamıştı. Aramanın ''ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük iddiasıyla yapıldığı, aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu yaklaşık 40 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu'' bildirilmişti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuyla ilgili 42 kişinin ifadesine başvurulduğunu söyleyerek, ''Bunların içinde 40 yıldır tanıdığım, üniversite yıllarından beri beraber olduğum, kader, gençlik arkadaşlarım, pırıl pırıl insanlar var. Bir an önce bu arkadaşların serbest bırakılmasını talep ediyorum'' dedi. 7 yıldır hep mazlumun yanında olduklarını ve onların menfaatlerini korumaya çalıştıklarını, bugüne kadar belediyede yasal olmayan hiçbir şeyin bulunmadığını, ihale takipçiliği yapılmadığını ifade eden Kocaoğlu, yapılan kamuoyu yoklamalarında ''dürüst ve onurlu başkan'' özelliklerinin sürekli ilk iki sırada çıktığını söyledi.Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:''Geçen gün sanki malum oldu. Bir televizyon kamerasına 45 gün sonra yapılacak seçimler, genel seçimdir, yerel seçim değildir. İktidar yaptıklarını ve yapacaklarını, muhalefet de projelerini anlatarak genel seçimlere girmesi gerekir dedim. Bu seçim, büyükşehir belediyesinin seçimi değildir, büyükşehir belediyesi seçimi iki sene önce yapılmıştır, kimin ne kadar oy aldığı görülmüştür. Üç sene sonra da yerel seçimde herkes büyükşehir hakkında kucağında, avucunda, beyninde ne varsa ortaya koyacaktır. İzmir'deki seçimi büyükşehir üzerinden yapmaya çalışmak boş bir hayaldir, hedef sapıtmaktır, havanda su dövmektir.Hepinize beni yalnız bırakmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz 7 senedir bir çok problemi, darboğazı aştık, İzmirli hemşehrilerin verdiği destek sayesinde aştık. Arseniği de aştık, onu da aştık, bunu da aştık. Bunu da aşmak bizim boynumuzun borcudur. Şimdi herkes işine, gücüne, çoluğuna, çocuğuna baksın. Sakin olalım. Bundan sonrası görevliler tarafından yürütülecektir. Hep birlikte İzmirli olarak sükunetle, sakinlik içinde çözeriz, çözmek zorundayız. İzmir'i bir çok yerde gösterdik, şimdi İzmir'in ne olduğunu hep birlikte gösterelim. 7 senedir tüm birimlerimiz, şirketlerimiz, neyimiz varsa Mülkiye, Sayıştay, vergi müfettişleri, sorumlular tarafından didik didik inceleniyoruz. Tabii incelenecek, buna bir şey dediğimiz yok.Bugün sabahın erken saatlerinde baskın yapılan konuların hepsinin evrakı, müfettiş raporlarına bağlanmış durumda. Demokratik bir ülkede, İzmir Büyükşehir Belediyesinin evrakları gelir, incelenir, değerlendirilir, suçumuz varsa çekmeye zaten hazırız. 63 yaşındayım. Bugüne kadar hayatımın hiçbir evresinde bir saniye kapalı yer yoktur. Namusumla, şerefimle, haysiyetimle, alnım açık, yüzüm ak olarak İzmir'e, hemşehrilerimin bana verdiği göreve layık olmaya çalışıyorum.Sükunetimizi bozmayacağız, yasal yönden hakkımızı, hukukumuzu arayacağız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, ben size güveniyorum, sizin de bana güvendiğinizi biliyorum. Demokrasinin kalesi İzmir, herkese bir demokrasi dersi daha vermek üzere.''Partililer Kocaoğlu'nun konuşmasını ''Burası İzmir, Kayseri Değil'', ''İzmir Aziz'dir, Aziz Kalacak'', ''Aziz'e kalkan eller kırılsın'' gibi sloganlarla kesildi.LDP'nin İzmir milletvekili adaylarından olduğu bildirilen B.B, belediye önünde bir masanın üzerine çıkarak partililere hitap etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yumurta atmak isterken, sivil polisler tarafından engellendi.Partililerin tepki gösterdiği B.B, gözaltına alındı. Baklan'ın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki aramanın ESHOT hariç aralarında Kültürpark’daki fuarcılık şirketi İZFAŞ da olmak üzere 14 şirket ve birimi kapsadığı öğrenildi. Ayrıca polis ekiplerinin İzmir'in ilçeleri Bayraklı ve Karabağlar Belediyeleri ile Aydın’ın Kuşadası İlçesi Belediyesi’ne de girdiği öğrenildi.Aramalar halen sürerken dışarıya sızan ilk bilgilere göre, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç ile yardımcısı S.B'nin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Baskının 1 yılı aşan teknik takibin ardından özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi mali büro ekiplerince yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Bazı personelin evlerinde arama yapıldığı, çok sayıda kişinin ifadesinin ise belediyede alındığı da bildirildi.Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi mali büro ekiplerinin Kuşadası Belediyesi'nde arama yapılıyor.Belediyeye saat 07.30'da gelen yaklaşık 30 görevli, başkanlık katı olarak da bilinen 4. katta arama yapıyor.Belediye Başkanı Esat Altungün, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan bu sabah haberdar olduğunu belirterek, ''Birileri yine bizi şikâyet etmiştir. Durmadan şikâyet ediyorlar zaten. Neden geldiklerini ve sonucu hep birlikte öğreneceğiz. Ben de şu anda içerik konusunda bilgi sahibi değilim'' dedi. Belediyenin mali işler müdürü Yusuf Atak ile sosyal işler sorumlusu Erdoğan Uyan'ın polis eşliğinde belediyeye getirildiği bildirildi. Belediye binasına basın mensuplarının girişine izin verilmiyor.Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramanın zamanlamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Olayı duyar duymaz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile konuştuğunu, soruşturmanın içeriğini bilmediğini dile getiren Günay, şöyle konuştu: "Soruşturmada olan bir konuyla ilgili önyargı ifade etmek istemem, ama zamanlamanın uygun olmadığını ben de düşünüyorum. Aldığım bilgilere göre, birkaç aydan bu yana süren bir soruşturmaymış. Hemen seçim eşiğinde biz son derece diyalog içinde İzmir ile ilgili fikirlerimizi söylediğimiz ortam içinde seçime gitmeyi amaçlarken ve buna çalışırken, böyle yeni bir tartışmanın, çeşitli çekişmelere vesile olacak bir tartışmanın ortaya çıkmış olmasından, yüksek sesle ifade ediyorum: Rahatsızım, rahatsızlık duyuyorum.Bizim yargının herhangi bir biriminin, herhangi bir işine karışmamız hukuk devleti kuralları içinde söz konusu değil. Ben bu konuda gereken dikkatin, özenin gösterilmesini soruşturmada görev alan emniyet birimlerinden rica ettim, ama bu konuda takibat izni veren savcılara bir şey söylememiz mümkün değil. Altını çizerek söylüyorum: Bu zamanlamadan rahatsızlık duydum."Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sadece başkan yardımcılarından birinin odasında arama yaptığını bildirdi. Kürüm yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah erken saatlerde İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin belediyeye geldiğini ve sadece bir başkan yardımcısının odasında arama yaptığını belirtti.Belediyede örgütlü işçi ve memur sendikaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramayla ilgili olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na destek açıklaması yaptı. Belediyenin önünde toplanan Tüm Bel-Sen, Belediye-İş ve Genel-İş üyeleri adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Yaşar Gül, bugün farklı günlerden birinin yaşandığını belirterek, demokrasinin AKP hükümetiyle darbe aldığını, siyasi hesaplar uğruna belediyeye baskın düzenlendiğini iddia etti.Öte yandan, belediyede yapılan aramalarda gözaltına alınan 40 kişi arasında İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yetkileri elinden alınan eski genel sekreter E.H. ile eski genel sekreter yardımcısı F.E'nin de bulunduğu öğrenildi.Baskınla ilgili olarak makamında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Ben de vatandaşlarda süreci yakından izleyeceğiz. Konu yargıya intikal etmiştir. Bir mahkeme kararıyla bu arama yapılmakta. Benim bundan sonra söyleyecek bir şeyim yok." dediGazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuyu görüşüp görüşmediği sorusuna 'Hayır görüşmedim' şeklinde cevaplandıran Kocaoğlu, aramalarla ilgili olarak, "Ben rahatsız değilim. Yargı görevini yapıyor. Benim rahatsızlığım söz konusu değil. Emniyet görevlileri geldiler, mahkeme kararını uyguluyorlar, böyle bir karar almış uyguluyorlar." şeklinde konuştu.