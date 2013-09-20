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İzmir ve Konya’daki öğretmenlere hakkında 'Gezi' soruşturması

İzmir ve Konya’daki öğretmenler hakkında Gezi Direnişi gerekçesiyle soruşturma açıldı

20 Eylül 2013 10:48

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Gezi Parkı olayları sırasındaki sosyal medya paylaşımlarından ötürü İzmir ve Konya’daki öğretmenler hakkında soruşturma açtı. İzmir’de 13 öğretmen hakkında imzasız ve tarihsiz bir şikâyet dilekçesinin işleme konulması dikkat çekti. Konya’da da Eğitim-İş Başkanı Demir’in eşi hakkında, Gezi Direnişi’ne katıldığı gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Emre Döker’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı eğitimcilere yönelik soruşturmalara hız verdi. İzmir Urla’da 13 öğretmen hakkında, Gezi Parkı olayları sırasındaki sosyal medya paylaşımlarından ötürü Milli Eğitim Bakanlığı’nca soruşturma açıldı. Konya’da da Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir’in eşi Hülya Demir hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. Demir, “Bu baskılar bize vız gelir. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

 

İmzasız ve tarihsiz şikayet dilekçesi

 

İzmir Urla’da 13 öğretmen hakkındaki soruşturmanın, imzasız ve tarihsiz bir şikâyet dilekçesinin işleme konulmasıyla başladığı öğrenildi. Bu kapsamda bakanlık müfettişleri, öğretmenlerin ifadesini aldı. Öğretmenlere, direniş sırasında sosyal paylaşım sitesi Facebook hesaplarından provokatif paylaşımlarda bulunup bulunmadıkları soruldu. 13 öğretmenin de Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına üye olması dikkat çekti.

 

Haklarını aramalarından korkuyorlar

 

Müfettiş Yusuf Şenol tarafından ifadeleri alınan öğretmenler, imzasız ve tarihsiz dilekçeyi gönderen kişinin bulunmasını isterken bu tarz bir dilekçenin işleme konulmasından dolayı şikâyetçi oldu. Öğretmenler, provokatif hiçbir paylaşımda bulunmadıklarını söyledi. Veli Demir, “Soruşturmalar, iktidarın ne kadar korktuğunu gösteriyor. Yurttaşların eylül ve ekim aylarıyla beraber tekrar demokratik tepkilerini ortaya koymalarından korkuyorlar. Bu nedenle muhalif öğretmenlere karşı soruşturmalar açılıyor. Eşim Hülya Demir’e de Konya’da Gezi Direnişi’ne katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Geçen hafta ifadesi alındı. Gezi Direnişi’ne neden katıldığı soruldu.”

 

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