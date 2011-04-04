İzmir ve İstanbul deprem listesinde!

T24 - Alman Die Welt gazetesi, Japon depreminden sonra dünyada nüfusu milyonlara ulaşan birçok megakentin deprem korkusu yaşadığını yazdı. Listede İstanbul ve İzmir’e de yer verdi.



TÜBİTAK’ın desteğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ortaklığında İzmir için hazırlanan zemin raporunda kentte 6.5 şiddetinde gerçekleşmesi muhtemel bir depremin İzmir’de ciddi hasara yol açabileceğini göstermişti. Bu konudaki uyarı, Almanya’daki deprembilimcilerden de geldi.



Ülkenin saygın gazetelerinden Die Welt, dünkü sayısında “Deprem korkusu yaşayan megakentler” başlığıyla bir haber yayınladı ve dünyada deprem riski taşıyan megakentler arasında İstanbul ve İzmir’i de saydı.



İstanbul’da 30 yıl içerisinde büyük bir deprem yaşanması ihtimalini yüzde 60 olarak veren uzmanlar İzmir’in de benzer bir deprem tehlikesi içerisinde bulunduğunu kaydetti.







İşte dünyanın deprem riski en yüksek kentleri



* Delhi, Mumbai (Hindistan)

* Manila (Filipinler)

* İslamabad, Karaçi (Pakistan)

* Tahran (İran)

* Jakarta (Endonezya)

* İstanbul, İzmir (Türkiye)

* Mexico City (Meksika)

* Bogota (Kolombiya)

* Guatemala City (Guatemala)

* San Salvador (El Salvador)

* Quito (Ekvador)

* Lima (Peru)

* Los Angeles (ABD)

* Tokyo (Japonya)