İzmir ve Eskişehir'de IŞİD operasyonu; 18 gözaltı

İzmir ve Eskişehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde 7 ve Bergama ilçesinde bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü IŞİD'i simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de 10 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan Eskişehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, aralarında örgütün üst düzey sorumlularından A.S.J.J'nin de bulunduğu Irak uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında kaldığı evin ikinci katından atlayıp kaçmaya çalışan bir şüpheli de ikametgahın bahçesinde yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.