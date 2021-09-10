İzmir ve Antalya’dan Rusya’ya domates ve biber ihracatındaki yasak kaldırıldı

Antalya ve İzmir’den Rusya’ya taze domates ve biber ihracatında domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü nedeniyle 2020 yılı Aralık ayında konulan ihracat yasağı kaldırıldı. Sektör, Rusya’ya domates ihracatındaki kotanın da kaldırılmasını istiyor.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Aralık 2020’de Antalya ve İzmir’den Rusya’ya domates ile biber ihracatında domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi nedeniyle yasak kararı almıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Türk ihracatçılarıyla ilgili verdiği garanti sonrasında yasak kararının kaldırıldığını ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, analiz şartıyla Rusya Federasyonu’na İzmir ve Antalya’dan domates ve biber ihracatının kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” isimli projeyi bu yıl hayata geçirdiklerini hatırlatan Uçak, “Taze domates ve biberin içinde bulunduğu pek çok üründe üretim alanlarından numuneler alarak analizler yapıyoruz. Pestisit ve kalıntılarla ilgili yol haritamızı belirliyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Başka bir ifadeyle kendi ev ödevimizi yapıyoruz. İzmir ve Antalya domates ve biber üretimin merkezi konumunda. Türkiye’den 2020 yılında Rusya’ya 62 milyon doları taze domates ve 23 milyon doları biber olmak üzere 85 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu karar sonrasında Türkiye’den Rusya’ya domates ve biber ihracatında 100 milyon doları yakalayacağımaz inanıyoruz” diye konuştu.

Rusya’ya domates ihracatındaki kotanın kaldırılmasını bekliyoruz

İzmir ve Antalya’dan Rusya Federasyonu’na domates ve biber ihracatındaki yasağın kalkmasında son dönemde ihraç edilen ürünlerimizde herhangi bir virüse rastlanmamasının da etkili olduğuna temas eden Uçak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yasağın tamamen kalkmasıyla birlikte bu illerdeki üreticilerimizin de rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. Dilerim bu gelişme domates ihracatımızda Rusya tarafından uygulanmakta olan kotaya da yansır ve en yakın zamanda şu anda 300 bin ton olan domates kotası da tamamen kalkar.”