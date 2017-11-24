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İzmir ve Ankara’da FETÖ’den aranan avukat yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Ankara’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün ‘İzmir avukat yapılanması’nda yer aldığı öne sürülen fira

24 Kasım 2017 17:26

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Ankara’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün ‘İzmir avukat yapılanması’nda yer aldığı öne sürülen firari avukat İsmet Ünsal yakalanıp tutuklandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY\'’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen bir şüphelinin Uşak\'ın Banaz ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda balkonda bir kişinin saklandığını fark eden polis, bu kişinin İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 16 aydır firari olan avukat İsmet Ünsal olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Ünsal\'ın, 2012\'de yapılan \'Avukatlar İçin Adli Yargı, Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı\' sorularının önceden sızdırıldığı iddiasına ilişkin Ankara 15\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ve ayrıca örgütün ‘İzmir\'deki ‘avukat yapılanması’na üye olduğu iddiasıyla da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca arandığı, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak Adliyesi’ne sevk edilen İsmet Ünsal tutuklandı.

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