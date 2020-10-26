İzmir Valisi Köşger: Suriyeli birkaç genç Fransa'yı protesto amacıyla toplandı, polisler müdahale etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bazı sosyal medya hesaplarında Suriyeli bir grubun İzmir'de protesto yürüyüşü yaptığı paylaşımı üzerine açıklama yaptı.

Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanlar'ı rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplanmıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi kurallarına aykırı bir durum oluşmasına izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit edilirse gereken yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Halkevleri’nin ülke çapında yürüttüğü “Yaşamak İstiyoruz” kampanyası kapsamında İzmir Halkevleri üyeleri aynı gün içerisinde, Karşıyaka da basın açıklaması yapmak istedi.

Açıklama öncesinde Karşıyaka Çarşı girişini kapatan polis ekipleri, açıklamanın ardından yürüyüşe geçmek isteyen Halkevleri üyelerine müdahalede bulundu.

17 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.