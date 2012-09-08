İzmir Valiliği'ne bayrak çekilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir’de 9 Eylül kurtuluş törenlerinde Valiliğe süvari birliklerince bayrak çekileceğini açıkladı. Değişen yönetmeliğin İzmir’i kapsamadığını belirten Günay “Şimdiye kadarki uygulama neyse aynen yapmaya devam edeceğiz. Ben de bizzat oraya gelip bunu denetleyeceğim”dedi.

Elif Demirci'nin DHA'da yer alan haberine göre; İzmir’de 89 yıldır, 9 Eylül’de, tarihi üniformaları içindeki süvariler tarafından İzmir Hükümet Konağı’na Türk Bayrağı’nı çekme seremonisinin bu yıl yapılmayacağı haberi büyük tepkiye neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay törene müdahale etti ve Hükümet Konağı’na bayrağı süvari birliklerinin çekeceği söyledi.



İzmir’i kapsamıyor



Yurt dışından yeni döndüğünü ve 9 Eylül tartışmasını gördüğünde müdahale etme ihtiyacı hissettiğini belirten Günay, şöyle konuştu:

“Anadolu’da çeşitli illerin, ilçelerin, kasabaların kurtuluş günleri var. Burada her yıl büyük devlet törenleri yerine yerel birimler tarafından kutlanması doğaldır ama 9 Eylül bu yönetmelik kapsamı içinde değerlendirilecek bir gün değildir. Kurtuluş Savaşı tarihimizde önemli yeri olan özel günlerden biridir. Bir anlamda 30 Ağustos’tan sonra zaferin tamamlandığı vatan topraklarının işgalden kurtulduğu son gündür. Aynı zamanda tüm toprakların düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla taçlandığı gündür. O yüzden her yıl rutin olarak kutlanan kurtuluş günlerinden biri olarak değerlendirilemez. Bu çerçevede İzmir’deki anma törenlerinin şimdiye kadarki geleneğe uygun biçimde yapılması gerekiyor. Bakarsanız kutlamalarla ilgili yönetmeliğin İzmir’i kapsamadığını görürsünüz. 9 Eylül, sadece bir ilin ya da ilçenin kurtuluş günü değil. İçinde bulunduğumuz milli hassasiyetin doruğa ulaştığı günlerde, şimdiye kadar ki uygulama neyse aynen yapmaya devam edeceğiz. Ben de bizzat oraya gelip bunu denetleyeceğim.”



Valilik: Tören 11.15’te



İzmir Valiliği’nden dün yapılan açıklamada da “Temsili Birlikler, 9 Eylül Pazar günü saat 11.15’te Valilik balkonundaki göndere Türk Bayrağı çekecek” denildi.



Yükselen bayrak inmez



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. İzmir’in kurtuluşunun 90’ıncı yıldönümü 9 Eylül’de, resmi kutlamalarda bayrak çekilmesinin yasaklanmasıyla ilgili konuşurken gözleri yaşla dolan Vural, şöyle konuştu: “9 Eylül’ün anlamı büyük, tabii anlayanlara. Türkiye’de iktidar milli bayramların içini boşaltmaya devam ediyor. Bu bayrak namus ve şereftir. Bu bayrağın İzmir’de dikilmesinden kim rahatsız oluyor? Oraya bu bayrağı Yüzbaşı Şerafettin dikti. Kim rahatsız oluyor bundan? O bayrağın oraya dikilmemesini isteyenler bu milletin şeref ve namusuyla oynamasınlar. Her ev bayrak assın. Her yer bayrak olsun. Herkes Yüzbaşı Şerafettin olsun. Yükselen bayrak bir daha inmez.”