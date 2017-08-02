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İzmir Valiliği'nden havai fişek ve maytap yasağı

İzmir Valiliği, havai fişek, maytap ve meşalenin kullanılmasını ve satılmasını OHAL kapsamında yasakladı

02 Ağustos 2017 01:25

İzmir Valiliği, OHAL süresince havai fişek, maytap ve meşale kullanılmasını yasakladı.

İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Spor müsabakalarında ve düğünlerde kullanılan havai fişek, maytap ve meşale (piroteknik maddeler) tarzı eğlence araçları zamansız ve uygun amaçlı kullanılmamaları durumunda halk üzerinde korku ve paniğe neden olmaktadır

Bu tür maddelerin aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerde de çok sık kullanıldığı görülmektedir.

Bu nedenle piroteknik maddeler kullanılarak suç işlenmesini önlemek kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla ohal süresince piroteknik maddelerin satışı ve kullanımı izmir valiliğince yasaklanmıştır."

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