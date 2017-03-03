İzmir Valiliği tuhaf yasağını kaldırdı; 8 Mart kutlamaları yeniden serbest

İzmir Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliklerinin yapılmasına izin vermedi. Valilik, etkinlikleri yasaklarken "Dünya Kadınlar Günü 8 Mart’ta. 5 Mart’ta etkinlik yapılamaz” gerekçesini sundu. Tepkiler üzerine Valilik geri adım attı. İzmirli kadınlar pazar günü saat 13.00'dan itibaren Kordon'da 8 Mart kutlaması yapabilecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde İzmir’de 5 Mart Pazar günü yapılması planlanan etkinliklere Valilik onay vermemişti.

OHAL’i gerekçe gösteren valilik, pazar günü Konak’taki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılarak Gündoğdu Meydanı’na yapılması planlanan etkinliğin yapılamayacağını açıkladı. OHAL kapsamında istenirse etkinlikleri iptal edebileceğini öne süren valilik, Dünya Kadınlar gününü tatil günü olduğu için 5 Mart’ta kutlamak isteyen kadınlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Gerekçede ayrıca il emniyet müdürlüğünden alınan bilgiler neticesinde kamu düzenini ve genel sağlığı bozacak olayların yaşanabileceği, "telafisi olmayan olaylar”ın ortaya çıkabileceği ileri sürüldü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiler neticesinde kamu düzeni, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel istenmeyen ve telafisi olmayan olayların meydana gelmesini engellemek amacıyla 05.03.2017 Pazar günü ilimiz Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndan toplanılarak Gündoğdu Meydanına yürümek suretiyle '8 Mart Kadınlar Günü' konulu yürüyüş ve açık hava toplantısı 8 Mart tarihinde olmaması da göz önünde bulundurularak Valiliğimizce izin verilmemiştir."

Valilik’ten geri adım

Hakan Dirik'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, yasağın duyulmasının ardından gelen tepkiler üzerine valilik geri adım attı. Emniyet görevlileri, İzmir Kadın Platformu yöneticileriyle iletişime geçerek “görüşme” istedi. Emniyetten kadınlara günlerini kutlayabileceği, ancak programda yer alan Cumhuriyet Medanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na doğru öngörülen yürüyüşü yapmamaları iletildi.

Kadınlara iki meydan birinde kutlama programı önerildi. Bunun üzerine katdınlar Gündoğdu Meydanı'nı kutlama mekanı olarak seçti. İzmir Kadın Platformu Sözcüsü Zöhre Dalkıran, zaten yasağın komik gerekçelere dayandığını kaydederek, kadınlar gününü meydanlarda kutlayacaklarını söyledi. Yasağı kalkmasında kamuoyunda oluşan tepkinin önemli olduğunu belirten Dalkıran, “Zaten kadınlar senede bir kez kendi renkleriyle, sesleriyle talepleriyle alanlara çıkabiliyorlar. Onu bile engellemek istediler. Ancak tepki nedeniyle geri adım attılar. Pazar günü 13.00'dan itibaren tüm İzmirlileri Gündoğdu'ya bekliyoruz” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de İzmirli kadınların günlerini kutlamasına engel olmaya çalışmanın yanlış olduğunu belirterek “Büyük bir yanlıştan dönüldü” diye konuştu.