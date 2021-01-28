İzmir Valiliği'nden 'zirai don ve buzlanma' uyarısı

Sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkisi altında olan İzmir için

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "zirai don ve buzlanma tehlikesine" dikkat çekilirken, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, yarın (29Ocak Cuma) sabah saatlerine kadar bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif; iç kesimlerinde orta, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinde orta, yükseklerinde kuvvetli zirai don hadisesi ve buzlanma beklendiğinden başta zirai üreticiler ve sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.