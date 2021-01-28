İzmir Valiliği'nden 'zirai don ve buzlanma' uyarısı

Sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkisi altında olan İzmir için
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "zirai don ve buzlanma tehlikesine" dikkat çekilirken, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, yarın (29Ocak Cuma) sabah saatlerine kadar bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif; iç kesimlerinde orta, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinde orta, yükseklerinde kuvvetli zirai don hadisesi ve buzlanma beklendiğinden başta zirai üreticiler ve sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Don olayı sabaha kadar sürecek
Kuvvette don yaşanacak yerlerde sıcaklıkların eksi 4'ler seviyesine kadar ineceği ifade edildi. Don olayının bu akşam saat 18.00'den ertesi gün sabah 09.00'a kadar süreceği belirtildi.
Buca'da da etkisini sürdürüyor
Diğer yandan, kentin kırsal ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı şiddetini artırdı. Buca'nın köylerinden kar yağışı görüntüsünü paylaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerlerde tüm sürücülerin azami düzeyde dikkatli olmalarını öneririm. Ekiplerimizde herhangi bir olumsuzluğa karşı görev başındadır. Umarım ilerleyen saatlerde beyaz güzelliğin daha fazla tadını çıkarırız" dedi.