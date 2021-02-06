İzmir Valiliği'nden "Boğaziçi eylemleri" açıklaması Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama yapılmamıştır

İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek isteyen 26 kişinin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili İzmir Valiliği, "Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

İzmir’de, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı’nda yapılan gösterilerde 26 kişi gözaltına alınmıştı. İzmir Valiliği ise sosyal medyada çıplak arama yapıldığı yönünde paylaşımların yapılması üzerine açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

"Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı"

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Şüpheliler doktor raporları alınarak saat 21.25 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan, sosyal medya üzerinden #İzmirEmniyetteNelerOluyor hashtag’i oluşturularak, İzmir emniyetinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın’ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır."