İzmir Valiliği, Menemen Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

İzmir Valiliği, Menemen Belediyesi başkanvekilini belirlemek için yapılacak kura seçimi için belediye meclisini 12 Ocak günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden alınan Serdar Aksoy'un yerine geçecek başkanvekilinin belirlenmesi ile ilgili süreç devam ediyor. Dünkü olaylı Menemen Belediye Meclisi toplantısında, belediye başkanvekilini belirlemek için yapılacak kura çekimi, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin önergesiyle gündemden düşürülmüştü.

Meclis üyelerinin bu kararı sonrası, İzmir Valiliği devreye girdi. Menemen'deki yapılamayan seçim için Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi. Menemen Belediye Meclisi, Hulusi Doğan'ın da katılacağı olağanüstü toplantıya çağrıldı.