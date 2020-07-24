İzmir Valiliği, Lozan'ın 97. yılını kutlamayı, 'toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği' gerekçesiyle yasakladı

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri'nin, Lozan Barış Anlaşması'nın 97. yıldönümü nedeniyle yapmak istediği anma programı, Valilik tarafından yasaklandı.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre; İzmir Valiliği, il merkezinde ve ilçelerde yapılmak istenen tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi'nin yaptığı anma başvurusunu reddeden valilik, gerekçesinde “Etkinlik yapılması halinde, toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği değerlendirildiğinden kamu düzeni güvenliği sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilmesi amacıyla Lozan Antlaşması'nın yıldönümü kapsamında ilimiz genelinde açık alanda gerçekleştirilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma bildiri dağıtma, çelenk sunma v.b. etkinlikler yasaklanmıştır" denildi.

Valilik kararının ardından Konak ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen ADD üyelerinin basın açıklaması yapması engellendi. Atatürk anıtına çelenk bırakan üyeler, alnadan uzaklaştırıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İzmir Şubeleri Sorumlusu Ahmet Tutan, kararını tanımadıklarını belirterek, “Bu karar FETÖ benzeri örgütlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu karar, Lozan'ın bu ülkenin tapu senedi olduğunu kabul etmemektir. Bugün Atatürk’e çelenk bırakmamız engellenirse yarın İstiklal Marşı’mız da engellenir. Bunun için yasakları tanımıyoruz.” ifadesini kullandı. Karara tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Eşgüdüm Başkanı Doğan Aygen ise, "Bu Atatürkçülere karşı alınan bir karardır. Atatürk’e saygı duruşu bulunmamıza, çelenk bırakmamıza, Lozan'ı anmamıza engel olamayacaklar. Biz bu yasaklara rağmen yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.