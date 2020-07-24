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İzmir Valiliği, Lozan'ın 97. yılını kutlamayı, 'toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği' gerekçesiyle yasakladı

24 Temmuz 2020 16:56

İzmir Valiliği, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıldönümü nedeniyle İzmir'de yapılmak istenen tüm anma ve kutlama programlarını, "Toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği" gerekçesiyle yasakladı.

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